Non solo l'Italia U18 con Mariani. La C esulta anche per l'U19: convocato Vannucchi (Pontedera)

Tempo di pausa Nazionale per la Serie A e la Serie B, con i campionati che riprenderanno poi venerdì 17 ottobre, mentre la Serie C proseguirà regolarmente il suo corso, anche se - proprio per le assenze da nazionale - sono stati rinviati i match di Inter U23 e Juventus Next Gen. E anche altre formazioni avranno delle assenze perché nell'Under 20 sono stati chiamati Jacopo Seghetti del Livorno, Wisdom Amey della Pianese, Christian Corradi del Trento e Alessandro Berretta della Giana Erminio.

Giorni fa, invece, avevamo raccontato di Edoardo Mariani della Vis Pesaro, unico convocato nell'Italia U18, ma la Serie C può festeggiare anche un altro traguardo, inerente all'Under 19: è stato infatti convocato il portiere del Pontedera Tommaso Vannucchi, che testimonia ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che la Serie C può regalare talenti al calcio. Certo, l'estremo difensore è di proprietà della Fiorentina, che ha però la formazione granata come prima esperienza del ragazzo nel cosiddetto 'calcio dei grandi'.

Ma chi è Vannucchi? Il classe 2007 muove i suoi primi passi nel Lido di Camaiore, ma ben presto viene scovato dal club di patron Commisso, dove cresce fino a essere incoronato uno dei più promettenti talenti in ottica futura: vince il premio come miglior portiere 2007 ai Primavera 1 Best Awards 2024-25, ed è spesso convocato in prima squadra, anche grazie alle sue caratteristiche che lo configurano come un profilo moderno. Bravo nei tempi di uscita, nella gestione della profondità, anche con i piedi. Poi il salto appunto a Pontedera, dove ha finora collezionato 4 presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C. Ora un'importante prova del nove. Che potrà dire molto sul suo futuro.