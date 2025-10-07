Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo l'Italia U18 con Mariani. La C esulta anche per l'U19: convocato Vannucchi (Pontedera)

Non solo l'Italia U18 con Mariani. La C esulta anche per l'U19: convocato Vannucchi (Pontedera)TUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 16:04Serie C
di Claudia Marrone

Tempo di pausa Nazionale per la Serie A e la Serie B, con i campionati che riprenderanno poi venerdì 17 ottobre, mentre la Serie C proseguirà regolarmente il suo corso, anche se - proprio per le assenze da nazionale - sono stati rinviati i match di Inter U23 e Juventus Next Gen. E anche altre formazioni avranno delle assenze perché nell'Under 20 sono stati chiamati Jacopo Seghetti del Livorno, Wisdom Amey della Pianese, Christian Corradi del Trento e Alessandro Berretta della Giana Erminio.

Giorni fa, invece, avevamo raccontato di Edoardo Mariani della Vis Pesaro, unico convocato nell'Italia U18, ma la Serie C può festeggiare anche un altro traguardo, inerente all'Under 19: è stato infatti convocato il portiere del Pontedera Tommaso Vannucchi, che testimonia ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che la Serie C può regalare talenti al calcio. Certo, l'estremo difensore è di proprietà della Fiorentina, che ha però la formazione granata come prima esperienza del ragazzo nel cosiddetto 'calcio dei grandi'.

Ma chi è Vannucchi? Il classe 2007 muove i suoi primi passi nel Lido di Camaiore, ma ben presto viene scovato dal club di patron Commisso, dove cresce fino a essere incoronato uno dei più promettenti talenti in ottica futura: vince il premio come miglior portiere 2007 ai Primavera 1 Best Awards 2024-25, ed è spesso convocato in prima squadra, anche grazie alle sue caratteristiche che lo configurano come un profilo moderno. Bravo nei tempi di uscita, nella gestione della profondità, anche con i piedi. Poi il salto appunto a Pontedera, dove ha finora collezionato 4 presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C. Ora un'importante prova del nove. Che potrà dire molto sul suo futuro.

Articoli correlati
Pontedera, Vannucchi: "Tre punti fondamentali, vittoria meritata contro un grande... Pontedera, Vannucchi: "Tre punti fondamentali, vittoria meritata contro un grande Rimini"
Pontedera, dalla Fiorentina arriva in prestito il giovane portiere Tommaso Vannucchi... Pontedera, dalla Fiorentina arriva in prestito il giovane portiere Tommaso Vannucchi
Fiorentina, il giovane Vannucchi: "Sogno l'esordio in viola e la Nazionale" Fiorentina, il giovane Vannucchi: "Sogno l'esordio in viola e la Nazionale"
Altre notizie Serie C
Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti... Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti
Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo... Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"
Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora... Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"
Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite... TMW RadioTrento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone... TMW RadioTaurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate... Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate
Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva lo svincolato Tunjov UfficialeOspitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva lo svincolato Tunjov
Serie C, il Giudice Sportivo: Guarnieri e Proia fermi per 2 turni. Altri 6 fermati... Serie C, il Giudice Sportivo: Guarnieri e Proia fermi per 2 turni. Altri 6 fermati per un turno
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
4 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
5 Capello: "La Juventus un bomber lo avrebbe, ma Tudor lo tiene fuori. Non capisco il motivo"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.1 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.2 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.4 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.5 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.6 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.7 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.2 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.3 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.4 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.2 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Igor Tudor come Thiago Motta? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tempestilli: "Napoli squadra più completa rispetto alla Roma". E poi consiglia gli azzurri
Immagine news Serie A n.2 Mkhitaryan racconta il suo approdo all'Inter: "Ausilio mi chiamò al primo anno alla Roma"
Immagine news Serie A n.3 Cassano: "Leao si crede un fenomeno. Pulisic meno sponsorizzato e ha fatto 2 anni clamorosi"
Immagine news Serie A n.4 Inter, al Prof. Volpi il premio Quarenghi: "Ponte con la Grande Inter di Herrera"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Sticchi Damiani conferma Di Francesco: "Non è assolutamente in discussione"
Immagine news Serie A n.6 L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Palermo squadra da battere in Serie B. Frosinone? Non sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.3 Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Bari, lesione di basso grado alla coscia per Nikolaou. A rischio la presenza con la Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Bandinelli brucia le tappe del recupero: potrebbe rientrare contro il Bari
Immagine news Serie B n.6 Pafundi brilla con la Sampdoria: le cifre del riscatto e del contro riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.5 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Piovani: "Vllaznia squadra tignosa, serve il nostro solito atteggiamento propositivo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Canzi: “Dobbiamo trovare una via di mezzo tra equilibrio e coraggio”
Immagine news Calcio femminile n.4 La prima doppietta europea di Salvai fa felice la Juve: Benfica battuto per 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Alves spaventa la Juventus, ma Salvai agguanta il pari: 1-1 al 45° contro il Benfica
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Canzi rivoluzione al'11. Girelli guida l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso