Pafundi brilla con la Sampdoria: le cifre del riscatto e del contro riscatto

Nell’ultimo turno di campionato per Simone Pafundi ha trovato il primo gol con la maglia della Sampdoria, oltre che il primo da professionista in Italia, nel 4-1 rifilato al Pescara che ha permesso alla squadra di Massimo Donati di cogliere il primo successo in campionato. Una rete che arriva dopo una serie di buone prestazioni da parte del fantasista che ora è partito alla volta della Nazionale Under 21 per i prossimi impegni.

Il classe 2006, diventato celebre suo malgrado per la convocazione in Nazionale maggiore da parte dell’allora ct Roberto Mancini quando ancora militava nelle giovanili dell’Udinese, vuole sfruttare al meglio l’avventura in Liguria per mettere in mostra quel talento che tutti gli riconoscono, ma che finora è stato ‘schiacciato’ da eccessive pressioni. Anche per questo l’Udinese al momento del prestito alla Sampdoria ha voluto conservare un diritto di contro-riscatto.

Come evidenzia il Secolo XIX infatti il club blucerchiato a fine stagione potrà riscattare il cartellino di Pafundi per cinque milioni di euro con i friulani che però hanno fissato a sei quello del contro riscatto. Mal che vada dunque la Sampdoria potrebbe incassare un milione di euro per aver valorizzato il fantasista nel corso di questa annata.