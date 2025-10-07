Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati

Torna in campo la Rappresentativa di Serie C. I ragazzi delle under 17, 16 e 15, del girone A, sono stati convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni allo stadio “Gianni Brera” al “Pero Sporting Club” di Pero (Mi) dal 7 al 9 ottobre.

Due le novità di questa stagione 2025/26: una riguarda le divise da gioco, l’altra lo staff tecnico. Il completino da gioco dei giovani della serie C è firmato dal nuovo prestigioso sponsor tecnico di Lega Pro “Decathlon”, con la prima maglia di colore azzurro (in foto) e la seconda bianca. Nel gruppo allenatori Gianluca Curci è il nuovo preparatore dei portieri. L’ex numero uno di Roma, Bologna e Sampdoria si unisce ai confermati Luigi Corino e Oriano Renzi.

Il raduno per lo stage, in tutti e tre i giorni, è fissato per le ore 14 al “Brera” di Pero. L’inizio delle gare amichevoli a ranghi contrapposti è alle ore 15 per i giorni 7 e 8 ottobre, alle ore 14:30 per l’ultimo stage dell’Under 15 il 9 ottobre.

Under 17 (2009)

Portieri: Filippo Lavezzi (Pergolettese), Nicola Grazioli (U. Brescia), Andrea Lini (Giana Erminio), Matteo Delpiano (Novara)

Difensori: Matteo Trapaletti (Albinoleffe), , Ettore Umberto Pacenza (Cittadella), Mattia Amendolagine (Pro Vercelli), Nicola Cassisa (Trento), Andrea Cannavò (U. Brescia), Francesco Manzoni (Giana Erminio), Filippo Signore (Renate)

Centrocampisti: Andrea Isgrò (Albinoleffe), Thomas Simonelli (Albinoleffe), Nicolò Gritti (Lumezzane), Paolo Contessi (Ospitaletto), Emmanuel Bruno (Ospitaletto), Elia Facchetti (Trento), Alberto Carretin (Alcione), Leonardo Clerici (Pergolettese), Alessandro Di Maria (Alcione), Nicolò Chiono (Pro Vercelli), Tommaso Dalli Cani (Arzignano), Gabriele Farina (Renate), Samuele Procopio (Lecco), Alessandro Possagno (Novara), Pietro Gonella (Cittadella), Matteo Tognolo (Giana Erminio), Maleekede Jumobi Ogunseye (U. Brescia), Flavio Aurelio Mannini (Lumezzane), Matteo Somacal (Dolomiti Bellunesi), Gianmarco Obetti (Cittadella)

Attaccanti: Mattia Russolo (Dolomiti Bellunesi), Samuele Costantini (Giana Erminio), Edoardo Martini (Vicenza), Mattia Balzan (Vicenza), Nicolò Bruni (V. Verona), Riccardo Ponzo (Pergolettese), Yassine Semmah (U. Brescia), Leonardo Verderio (Renate)

Under 16 (2010)

Portieri: Davide Barini (Alcione), Alessandro Garello (Bra), Diego Intini (Renate), Mattia Corrado Fedele (Giana Erminio)

Difensori: Edoardo Ferraro (Arzignano), Nicolò Mantovani (Arzignano), Pietro Rossi (Trento), Dennis Beldenti (U. Brescia), Fabio Di Lascio (Albinoleffe), Roberto Carraro (Cittadella), Tommaso Matta (Giana Erminio), Alessandro Bertol (Virtus Verona), Riccardo Bertoncello (Cittadella), Fabiano Ferro (Novara), Kevin Pagani (Albinoleffe), Gioele Lopane (Pergolettese), Alessandro Vitali (Renate)

Centrocampisti: Davide Cadeo (U. Brescia), Gabriele Sangalli (Alcione), Massimiliano Schenal (Dolomiti Bellunesi), Giacomo Fellini (Lecco), Alessio Scielfo (Bra), Tommaso Terminini (Lumezzane), Mattia Lorenzi (Ospitaletto), Mattia Bonanno (Pro Patria)

Attaccanti: Luca Zampieri (Cittadella), Alessandro Dorascenzi (Giana Erminio), Gabriele Cocciolo (Novara), Simone Tucci (Pro Vercelli), Lorenzo Zanoli (Albinoleffe), Denis Seferi (Giana Erminio), Christian Baffoe (U. Brescia), Lorenzo Cammarata (Bra), Andrea De Gasperin (Dolomiti Bellunesi), Mattia Gazzoli (Lumezzane), Marzio Angeloni (Albinoleffe), Andrea Volpi (Alcione), Riccardo Corsini (Bra), Alessandro Scolamacchia (Pergolettese)

Under 15 (2011)

Portieri: Leonardo Arrigoni (Albinoleffe), Alberto Borile (Vicenza), Andrea Finardi (Gian Erminio), Samuel Etan Yong Kay (Arzignano)

Difensori: Giovanni Zanetti (Cittadella), Alessandro Rossi (Vicenza), Federico Penasa (Trento), Gabriele Pretto (Vicenza), Gabriele Zambetti (Albinoleffe), Alessio Sala (Renate), Andrea Fidale (Virtus Verona), Diego Cattaneo (Albinoleffe), Nicolò Baratti (Novara), Alessio Amadei (Giana Erminio), Kuitsche Tresor Zonguie (Ospitaletto), Stefano De Maria (Alcione), Riccardo Cappellin (Dolomiti Bellunesi), Giacomo Zanini (Lumezzane), Devid Rustani (Pergolettese)

Centrocampisti: Lorenzo Pezzali (Albinoleffe), Federico Pozzoni (Alcione), Andrea Algisi (Giana Erminio), Clayton Olivieri (Pro Vercelli), Giosuè Rampazzo (Vicenza), Andrea Raia (Lecco), Tommaso Felini (Lumezzane), Massimiliano Bevilacqua (Renate)

Attaccanti: Alberto Scudiero (Cittadella), Thomas Leone (Lecco), Alessandro Merlo (Novara), Carlo Maria Lenta (Pro Vercelli), Luca Pasini (Trento), Mattia Iannace (Renate), Andrea Bettinsoli (Lumezzane), Marco Luigi Franchetto (Arzignano), Jacopo Elli (Albinoleffe), Leonardo Cavion (Cittadella), Riccardo Rifici (Pro Patria), Filippo Collicelli (Vicenza), Massimo Falce (Albinoleffe), Matthew Enaholo (Pergolettese), Vittorio Bovio (Novara), Leonardo Roncaglioni (Alcione)

STAFF

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratori tecnici: Luigi Corino e Oriano Renzi

Allenatore dei portieri: Gianluca Curci

Collaboratore: Pierluigi Rosa

Fisioterapista: Giuseppe Pillori

Team Manager: Paolo Pastore