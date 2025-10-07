Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati

Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocatiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 14:34Serie C
di Luca Bargellini

Torna in campo la Rappresentativa di Serie C. I ragazzi delle under 17, 16 e 15, del girone A, sono stati convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni allo stadio “Gianni Brera” al “Pero Sporting Club” di Pero (Mi) dal 7 al 9 ottobre.

Due le novità di questa stagione 2025/26: una riguarda le divise da gioco, l’altra lo staff tecnico. Il completino da gioco dei giovani della serie C è firmato dal nuovo prestigioso sponsor tecnico di Lega Pro “Decathlon”, con la prima maglia di colore azzurro (in foto) e la seconda bianca. Nel gruppo allenatori Gianluca Curci è il nuovo preparatore dei portieri. L’ex numero uno di Roma, Bologna e Sampdoria si unisce ai confermati Luigi Corino e Oriano Renzi.

Il raduno per lo stage, in tutti e tre i giorni, è fissato per le ore 14 al “Brera” di Pero. L’inizio delle gare amichevoli a ranghi contrapposti è alle ore 15 per i giorni 7 e 8 ottobre, alle ore 14:30 per l’ultimo stage dell’Under 15 il 9 ottobre.

Under 17 (2009)
Portieri: Filippo Lavezzi (Pergolettese), Nicola Grazioli (U. Brescia), Andrea Lini (Giana Erminio), Matteo Delpiano (Novara)
Difensori: Matteo Trapaletti (Albinoleffe), , Ettore Umberto Pacenza (Cittadella), Mattia Amendolagine (Pro Vercelli), Nicola Cassisa (Trento), Andrea Cannavò (U. Brescia), Francesco Manzoni (Giana Erminio), Filippo Signore (Renate)
Centrocampisti: Andrea Isgrò (Albinoleffe), Thomas Simonelli (Albinoleffe), Nicolò Gritti (Lumezzane), Paolo Contessi (Ospitaletto), Emmanuel Bruno (Ospitaletto), Elia Facchetti (Trento), Alberto Carretin (Alcione), Leonardo Clerici (Pergolettese), Alessandro Di Maria (Alcione), Nicolò Chiono (Pro Vercelli), Tommaso Dalli Cani (Arzignano), Gabriele Farina (Renate), Samuele Procopio (Lecco), Alessandro Possagno (Novara), Pietro Gonella (Cittadella), Matteo Tognolo (Giana Erminio), Maleekede Jumobi Ogunseye (U. Brescia), Flavio Aurelio Mannini (Lumezzane), Matteo Somacal (Dolomiti Bellunesi), Gianmarco Obetti (Cittadella)
Attaccanti: Mattia Russolo (Dolomiti Bellunesi), Samuele Costantini (Giana Erminio), Edoardo Martini (Vicenza), Mattia Balzan (Vicenza), Nicolò Bruni (V. Verona), Riccardo Ponzo (Pergolettese), Yassine Semmah (U. Brescia), Leonardo Verderio (Renate)

Under 16 (2010)
Portieri: Davide Barini (Alcione), Alessandro Garello (Bra), Diego Intini (Renate), Mattia Corrado Fedele (Giana Erminio)
Difensori: Edoardo Ferraro (Arzignano), Nicolò Mantovani (Arzignano), Pietro Rossi (Trento), Dennis Beldenti (U. Brescia), Fabio Di Lascio (Albinoleffe), Roberto Carraro (Cittadella), Tommaso Matta (Giana Erminio), Alessandro Bertol (Virtus Verona), Riccardo Bertoncello (Cittadella), Fabiano Ferro (Novara), Kevin Pagani (Albinoleffe), Gioele Lopane (Pergolettese), Alessandro Vitali (Renate)
Centrocampisti: Davide Cadeo (U. Brescia), Gabriele Sangalli (Alcione), Massimiliano Schenal (Dolomiti Bellunesi), Giacomo Fellini (Lecco), Alessio Scielfo (Bra), Tommaso Terminini (Lumezzane), Mattia Lorenzi (Ospitaletto), Mattia Bonanno (Pro Patria)
Attaccanti: Luca Zampieri (Cittadella), Alessandro Dorascenzi (Giana Erminio), Gabriele Cocciolo (Novara), Simone Tucci (Pro Vercelli), Lorenzo Zanoli (Albinoleffe), Denis Seferi (Giana Erminio), Christian Baffoe (U. Brescia), Lorenzo Cammarata (Bra), Andrea De Gasperin (Dolomiti Bellunesi), Mattia Gazzoli (Lumezzane), Marzio Angeloni (Albinoleffe), Andrea Volpi (Alcione), Riccardo Corsini (Bra), Alessandro Scolamacchia (Pergolettese)

Under 15 (2011)
Portieri: Leonardo Arrigoni (Albinoleffe), Alberto Borile (Vicenza), Andrea Finardi (Gian Erminio), Samuel Etan Yong Kay (Arzignano)
Difensori: Giovanni Zanetti (Cittadella), Alessandro Rossi (Vicenza), Federico Penasa (Trento), Gabriele Pretto (Vicenza), Gabriele Zambetti (Albinoleffe), Alessio Sala (Renate), Andrea Fidale (Virtus Verona), Diego Cattaneo (Albinoleffe), Nicolò Baratti (Novara), Alessio Amadei (Giana Erminio), Kuitsche Tresor Zonguie (Ospitaletto), Stefano De Maria (Alcione), Riccardo Cappellin (Dolomiti Bellunesi), Giacomo Zanini (Lumezzane), Devid Rustani (Pergolettese)
Centrocampisti: Lorenzo Pezzali (Albinoleffe), Federico Pozzoni (Alcione), Andrea Algisi (Giana Erminio), Clayton Olivieri (Pro Vercelli), Giosuè Rampazzo (Vicenza), Andrea Raia (Lecco), Tommaso Felini (Lumezzane), Massimiliano Bevilacqua (Renate)
Attaccanti: Alberto Scudiero (Cittadella), Thomas Leone (Lecco), Alessandro Merlo (Novara), Carlo Maria Lenta (Pro Vercelli), Luca Pasini (Trento), Mattia Iannace (Renate), Andrea Bettinsoli (Lumezzane), Marco Luigi Franchetto (Arzignano), Jacopo Elli (Albinoleffe), Leonardo Cavion (Cittadella), Riccardo Rifici (Pro Patria), Filippo Collicelli (Vicenza), Massimo Falce (Albinoleffe), Matthew Enaholo (Pergolettese), Vittorio Bovio (Novara), Leonardo Roncaglioni (Alcione)

STAFF
Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni
Collaboratori tecnici: Luigi Corino e Oriano Renzi
Allenatore dei portieri: Gianluca Curci
Collaboratore: Pierluigi Rosa
Fisioterapista: Giuseppe Pillori
Team Manager: Paolo Pastore

Articoli correlati
Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi... Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche... Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23... Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati... Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica... Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni... Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina... Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Immagine news Serie A n.4 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.5 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.6 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.5 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso