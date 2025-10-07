Ternana Women pronta all'esordio casalingo. Il Comune omaggerà le formazioni ospiti

Un gagliardetto del Comune e un cesto di prodotti tipici per i club che affronteranno la formazione di Cincotta

La Serie A femminile arriva nel ternano. Domenica al “Moreno Gubbiotti” di Narni ci sarà lo storico esordio casalingo della Ternana Women nel massimo campionato italiano. La squadra di Antonio Cincotta affronterà il Napoli Women con fischio d’inizio alle 15:00.

Partita che segnerà l’inizio di un nuovo rito che vedrà protagonista il Comune di Terni. Ad illustrare la nuova iniziativa l’Assessore allo Sport del capoluogo di provincia Marco Schenardi: “D’accordo con la società rossoverde abbiamo deciso come Amministrazione Comunale che omaggeremo le squadre ospiti con il gagliardetto del Comune e un cesto di prodotti tipici. Un gesto semplice che però crediamo possa rappresentare al meglio il grande senso di ospitalità di Terni nei confronti del calcio femminile. La Ternana Women è alla prima partecipazione in Serie A e vogliamo che questa esperienza resti in maniera indelebile nella storia della città”.

Domenica l’atteso debutto, che significato ha per la città di Terni questo storico traguardo?

“Il significato è importante sotto tutti i punti di vista: sportivo, sociale, culturale e di inclusione. Avere per la prima volta una squadra femminile di calcio in Serie A è motivo d’orgoglio per tutti noi, ma anche un messaggio positivo per l’intera città.”

Dal giorno della nascita ad oggi cosa ha dato in positivo il progetto Ternana Women?

“Dal punto di vista sportivo la Ternana Women ha portato maggiore professionalità. Le realtà che crescono nel tempo danno visibilità alla città e creano anche opportunità di lavoro, e questo ci rende orgogliosi come amministrazione. Siamo felici che Terni, grazie a società come la Ternana Women, il Terni Basket o la Terni Volley Academy, si stia affacciando alla ribalta nazionale. Quando allenavo la Ternana femminile, era un calcio pionieristico: ci si allenava la sera, con poche risorse. Oggi è cambiato tutto. Per arrivare all’eccellenza serve migliorarsi, e la Ternana Women ne è un esempio. Inoltre la società ha dato a tante ragazze un’opportunità in più, contribuendo anche a cambiare la mentalità di chi pensava che il calcio non fosse uno sport adatto alle donne. Il calcio è adattissimo, per i valori che trasmette. Grazie alla Ternana Women, nel nostro territorio c’è un’alternativa in più e di qualità”.

Guardando al futuro, pensa che il percorso della Ternana Women possa diventare un modello di riferimento per altre realtà sportive ternane in termini di programmazione, professionalità e impatto sul territorio?

“Credo di sì. È chiaro che per progredire servono anche visione e disponibilità economiche come accade alla Ternana Women che dimostra cosa si può costruire con programmazione e serietà. A Terni stiamo vivendo un bel momento: la Ternana Women in Serie A, la Ternana Futsal salita in A2, il volley in A3, il basket in C. Tutte eccellenze che contribuiscono a far crescere lo sport cittadino e a stimolare tanti giovani ad avvicinarsi all’attività sportiva, che è l’obiettivo principale dell’assessorato allo sport.”

Appuntamenti per domenica?

“Ore 15:00 stadio “Moreno Gubbiotti” per Ternana Women-Napoli Women. Ovvio”.