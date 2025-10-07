Gattuso, un mese dopo la difesa a tre è una possibilità: "Non posso seguire il mio ego"

A settembre, nel corso della prima conferenza stampa tenuta a Coverciano da commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso escluse categoricamente la possibilità di giocare con la difesa a tre: "Non è un rischio tornare a quattro? Io sono un allenatore che si deve sentire ciò che propone, altrimenti dopo cinque minuti mi sgamano... Costruiamo a tre ma la linea difensiva è a quattro, altrimenti bisogna andare solo sui riferimenti e vai uomo su uomo. Giocare a cinque porta ad avere un blocco troppo basso e giocare e cinque non lo sento mio. Voglio mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili".

E' arrivata poi la partita contro Israele che ha raccontato delle enormi difficoltà degli azzurri nel difese con una linea a quattro. Gattuso in queste settimane ci ha ragionato a più riprese e oggi, sul tema, s'è espresso in maniera molto diversa: "Sulla difesa a tre dico che ogni allenatore deve essere bravo a fare tutto, non posso andare dietro al mio ego. Anche se non mi piace non è importante, sceglieremo il modo migliore per mettere i giocatori il più a loro agio è possibile".

Sulle difficoltà dell'Italia nel difendere a quattro e di reparto Gattuso c'è tornato anche in un altro passaggio della conferenza stampa: "Negli ultimi anni tante difese vanno sui riferimenti, sono poche le squadre che giocano di reparto. E' normale che dopo diventa più difficile quando vuoi giocare di reparto, ci deve essere un lavoro dietro ed è difficile. Devo riuscire a fare una via di mezzo, è così il calcio moderno. Però giocando in questo modo qua marcare è più difficile, giocando a campo aperto è più difficile".