TMW Carrarese, Hasa e le formazioni U23: "Lì i giovani crescono davvero, l'ho capito con la Juve"

Un momento sicuramente molto positivo quello che sta vivendo il centrocampista della Carrarese Luis Hasa, che nella giornata di domenica ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra - e primo gol in Serie B - contribuendo in modo sostanziale alla vittoria dei suoi sulla Juve Stabia, battuta 3-0: successo che proietta gli apuani nel miglior modo possibile alla sosta nazionali, con il campionato cadetto che riprenderà poi il 17 ottobre.

E proprio il giocatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, facendo anche un excursus su quello che è stato il suo passato. Che parte dalla Juventus, e passa poi falla formazione U23 bianconera: "Un ragazzino, in un club come la Juve, non si forma solo calcisticamente, ma cresce tanto anche dal punto di vista personale. A Torino, poi, c'è stato anche modo di affrontare il campionato di Serie C, che mi ha permesso di affacciarmi al mondo dei grandi: è li che inizi a capire come funziona il calcio. Il salto dalla Primavera a una Serie C si sente, all'inizio non è semplice, la palla a esempio va giocata più veloce, ma maturi in fretta.

Se le Seconde Squadre sono funzionali? Assolutamente sì. Con le Seconde Squadre puoi crescere senza uscire dal tuo ambiente, la società continua a crescerti con un filo conduttore e sei certo di avere spazio, oltre a una situazione solida, tutti aspetti positivi per crescere. È un bello step. L'anno in cui ho giocato io nella Next Gen, poi, abbiamo affrontato i playoff, altro ottimo step, e tutto quello che ho imparato mi è adesso utile per affrontare al meglio il campionato di Serie B".