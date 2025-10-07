Padelli: "Miller è forte, Atta può diventare un grande giocatore. Solet? Strapotere pazzesco"

Tra i tanti giocatori di cui ha parlato nella sua intervista rilasciata a TV12, Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, si è soffermato anche su Arthur Atta: "Noi già sapevamo fosse forte quando lo scorso anno non giocava tanto, lo vedevamo in allenamento e lo dicevamo. Ha tanti margini di miglioramento, ma se continua a lavorare così può diventare un grande giocatore".

Miller si è integrato bene?

"È forte, su di lui mi sembra di ridire le stesse cose che dicevo di Atta lo scorso anno. Ha visione di gioco, personalità, può diventare un giocatore importante. Nel nostro sistema di gioco è una mezzala, con un’impostazione diversa potrebbe anche fare il play".

Quanta sicurezza vi dà Solet?

"Solet è Solet (ride, ndr). A volte è troppo lezioso, ma poi contro il Venezia te ne dribbla quattro, fa fare un gol, e diventa un fenomeno. Ha dei pro e dei contro, in certe zone del campo sarebbe meglio essere più pragmatici, ma ha uno strapotere fisico e mentale pazzesco. Se limita quelle sbavature diventa fortissimo".

