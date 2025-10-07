L'ex Hellas Zigoni sicuro: "Il Verona gioca bene, i gol arriveranno. Colpito da Orban"

"Sono fiducioso, il Verona ha un gioco e il gol arriverà". Ne è sicuro l'ex attaccante dell'Hellas Gianfranco Zigoni ai microfoni del Corriere di Verona: "Il Verona costruisce molto, ha degli attaccanti di valore. Mi piace molto Orban. Giovane, poi, sa trovare grandi giocate. Dunque, dico che bisogna avere pazienza. Evidentemente è un periodo così. Capita. Va superato guardando alle cose buone".

Per ripartire cosa serve?

"Avere convinzione nei propri mezzi. Se hai un gioco, la vittoria arriverà. Se non ce l’hai, può essere che ti vada bene una volta e che tu riesca a fare risultato pieno, ma resterà un episodio. L’Hellas si sboccherà, non si abbatta. Segnerà e troverà il gol che gli manca. E vincerà. Già con il Pisa, mi auguro".

Su Orban e Giovane.

"Orban insegue il gol con determinazione, si vede che non esita mai, che “sente” la porta. Non lo conoscevo prima di vederlo al Verona ma mi ha molto colpito. Giovane? Ricordiamoci che è alla prima annata in Italia. La Serie A è un campionato molto tattico, gli va dato tempo perché si adatti. Ha dimostrato di avere mezzi notevoli. Aspettiamolo, può davvero essere decisivo".