Focus TMW Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C

Spesso nel calcio italiano la sosta per gli impegni della Nazionale di metà ottobre risulta essere l'occasione giusta per cambiare guida tecnica in quei club dove i risultati nelle primissime gare della stagione non sono andati secondo le attese. Una tradizione, quella dell'esonero, che trova spesso e volentieri campo soprattutto in Serie B e C. Ecco allora la lista dei tecnici lo scorso anno impegnati nei due campionati presi in esame e attualmente senza panchina.

SERIE B

Pierpaolo Bisoli (Brescia)

Roberto Breda (Salernitana)

Stefano Colantuono (Salernitana)

Eugenio Corini (Cremonese)

Alessio Dionisi (Palermo)

Alberico Evani (Sampdoria)

Giuseppe Iachini (Bari)

Moreno Longo (Bari)

Pasquale Marino (Salernitana)

Giovanni Martusciello (Salernitana)

Leonardo Semplici (Sampdoria)

William Viali (Reggiana)

Marco Zaffaroni (Sudtirol)

SERIE C

Alessandro Agostini (Pontedera)

Massimo Bagatti (Legnago Salus)

Simone Banchieri (Messina)

Marco Banchini (Pro Vercelli)

Enrico Barilari (Sorrento)

Valerio Bertotto (Giugliano)

Daniele Bonera (Milan Futuro)

Roberto Boscaglia (Latina)

Vincenzo Cangelosi (Perugia)

Massimiliano Caniato (Pro Patria)

Paolo Cannavaro (Pro Vercelli)

Ezio Capuano (Trapani)

Massimo Carrera (Ascoli)

Pep Clotet (Triestina)

Gianluca Colavitto (Giugliano)

Riccardo Colombo (Pro Patria)

Alessandro Dal Canto (Cittadella)

Danieel Di Donato (Team Altamura)

Andrea Dossena (SPAL)

Giovanni Ferraro (Sorrento)

Gaetano Fontana (Gubbio)

Daniele Gastaldello (Legnago Salus)

Giacomo Gattuso (Novara)

Giorgio Gorgone (Lucchese)

Alfonso Greco (Torres)

Giuseppe Mascara (Novara)

Francesco Modesto (Atalanta U23)

Paolo Montero (Juventus Next Gen)

Massimo Paci (Lumezzane)

Pasquale Padalino (Latina)

Massimo Pavanel (Casertana)

Cristian Serpini (Carpi)

Andrea Scotto (Sestri Levante)

Roberto Taurino (Gubbio)

Attilio Tesser (Triestina)

Vincenzo Torrente (Trapani)

Gennaro Volpe (Lecco)

Lamberto Zauli (Perugia)

Nicola Zanini (Dolomiti Bellunesi)