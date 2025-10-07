Roma, Sertori lascia: "Che viaggio! Ridotto dell 42% il numero di partite perse per infortunio"

Mark Sertori ha lasciato la Roma. L'ex Director of performance del club ha aggiornato la propria posizione lavorativa su LinkedIn, annunciando di fatto di aver interrotto il proprio rapporto lavorativo con la società giallorossa. Il suo post: "Finestre e specchi”. Credo che sia importante come leader guardarsi prima allo specchio quando le cose non vanno così bene e guardare attraverso la finestra quando le cose vanno alla grande. Riduzione complessiva degli infortuni del 45% rispetto alla stagione 23/24, la migliore del campionato, rendendo disponibili più giocatori nella stagione 24/25. Abbiamo lavorato duramente per migliorare l'efficienza del team addetto alle prestazioni, che ha lavorato instancabilmente per rendere i nostri tempi di recupero anche i migliori della Serie A. Insieme abbiamo ridotto di ben il 42% il numero di partite perse dai giocatori infortunati.

Mentre le richieste ai giocatori sono aumentate del 6% in più di partite, ma, cosa ancora più importante, i tempi di recupero si sono ridotti del 24% nel corso della stagione. Un ringraziamento speciale va al mio team e a coloro che hanno contribuito ai nostri risultati: Leonardo Alterini, Marco Barbato, Giorgio Bertolone, Gianluca Capogna, Fabio Deidda, Christian Di Claudio, Manrico Ferrari, Stefano Gari, Emanuele Gregorace, Aldo Lacopo, Walter Martinelli, Valerio Piergentili, Roberto Porreca, Vittorio Raieta, Guido Rillo, Raniero Russo, Maurizio Timperi, Roberto Vannicelli, Melissa Di Donato e Giuseppe Virgilli.

Che viaggio è stato all'AS Roma! 3 manager, 3 metodologie molto diverse e tanti aggiustamenti, dimostrando che versatilità, allineamento e flessibilità sono necessari nel gioco moderno. Non vediamo davvero l'ora di continuare il nostro viaggio, più specificamente su cosa potremo ottenere la prossima stagione".