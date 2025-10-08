Cremonese, il mercato dopo 6 giornate: i nuovi protagonisti assoluti. In attesa di Jamie Vardy

Tantissimi i cambiamenti all'interno della rosa della Cremonese dopo la promozione dello scorso anno, col club grigiorosso che ha cercato di mettere dentro giocatori di esperienza buoni per un impatto immediato con la Serie A. Oltre a questi, anche qualche scommesse intrigante dall'estero, su tutte quella che ha portato in Italia Jamie Vardy.

Il più utilizzato

In cima alla lista dei calciatori maggiormente utilizzati da mister Davide Nicola troviamo curiosamente due calciatori arrivati in estate: Baschirotto e Pezzella ben conoscono la Serie A e non hanno avuto bisogno di rodaggio per conquistarsi spazio da protagonisti in squadra. Per entrambi l'impiego parla di 630 minuti, di fatto sempre presenti dall'inizio e mai sostituiti nelle 6 partite di campionato e nell'unica apparizione in Coppa Italia.

Gli altri

Bene in questo senso anche Terracciano, un altro dei giocatori sempre presenti al netto dell'infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima con l'Inter (540'). Alle sue spalle troviamo Bondo (461') e Zerbin (452'), ma pure Audero (450') e Grassi (423'). Più staccato in questa speciale classifica di impiego Sanabria (332'), con Silvestri e Floriani Mussolini in campo entrambi per 180'. Payero si è visto poco, 114', così come poco hanno giocato Sarmiento (33'), Faye (32') e Moumbagna (14'). Chiusura con Jamie Vardy: l'inglese ha visto il campo solo per 63 minuti complessivi, ma sul suo impiego pesa e non poco l'infortunio patito nella gara d'esordio in Serie A.