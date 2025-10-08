Pisa, il mercato dopo 6 giornate: Aebischer e Akinsanmiro i più utilizzati, ma l'attacco piange

Questa prima parte di stagione è stata avara di soddisfazioni per il Pisa, relegato in fondo alla classifica di Serie A e eliminato dalla Coppa Italia per mano del Torino. Al momento, lo dicono i numeri, il mercato in entrata non ha funzionato come si sperava, soprattutto per quanto riguarda l'attacco.

Il più utilizzato - Finora, e non è una sorpresa contando il livello e l'esperienza del giocatori, il più utilizzato da mister Gilardino è Aebischer, il nazionale svizzero arrivato in prestito dal Bologna che è a quota 488' con cinque presenze in campionato e 1 in Coppa Italia.

Gli altri - Akinsanmiro (406' e 6 presenze) è l'altra nota positiva, così come Bonfanti (276' e 5 presenze). Ci si aspettava di più da Cuadrado, per 214' in 7 presenze ma mai una gara giocata per intero, mentre per il senatore Albiol - chiamato a dare esperienza alla difesa - per ora si contano solo 68' in Coppa Italia. E l'attacco? Per Nzola sono 343' in sette presenze con 1 gol, la metà di quelli segnati dal Pisa in campionato (l'altro è di Lorran in 55'). Per Stengs invece 11' in due presenze contro Roma e Udinese, per poi finire ko. Chiudono Denoon (78' alla prima giornata e stop), Scuffet e Mbambi (90' in coppa col Torino per entrambi), Lusuardi (199' in 3 presenze) e Vural (153' sempre in 3 presenze).