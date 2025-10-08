Sassuolo, il mercato dopo 6 giornate: che trio a centrocampo, ma la sorpresa arriva dall'Ipswich

Il gol da tre punti di Pinamonti contro il Verona regala giorni tranquilli al Sassuolo in questa sosta per le Nazionali. Rientrato dal prestito al Genoa, l'attaccante è il più utilizzato tra i "nuovi" volti della squadra neroverde fino a questo momento della stagione.

Il più utilizzato - Pinamonti, classe '99 fino adesso ha segnato 2 gol in 7 presenze (542' di cui 30 in Coppa Italia col Catanzaro), e ricopre un ruolo importante nello scacchiere di Grosso, visto che finora - numeri alla mano - non se ne è privato in nessuna delle 6 partite fin qui disputate.

Gli altri - Il Sassuolo in estate ha rinnovato il centrocampo con il trio Vranckx-Matic-Kone che rappresenta un vero e proprio punto fermo: 319' (5 presenze) per il primo, 442' (5 presenze) per il secondo, 482' e un gol (in 6 presenze) per il terzo. Poi via via gli altri: Walukiewicz quasi inamovibile (505' e 7 presenze) in difesa, così come Idzes (450'). Per Coulibaly 235' in quattro presenze, per Candè 144', Fadera 279' e una presenza constante in tutte le partite da subentrante. Infine, il gol all'Inter porta la firma di Cheddira (97' in cinque presenze). Ma la sorpresa principale riguarda il nuovo portiere titolare arrivato dall'Ipswich Town: Muric ha raccolto 450' in 5 presenze. Dopo la panchina col Napoli, non più uscito dalla porta del Sassuolo.