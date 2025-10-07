Serie A, la Top 11 dopo 6 giornate: Milan batte Inter 4-3 nella formazione ideale

Questa è la Top 11 di Serie A dopo 6 giornate di campionato. Spicca l'assenza di giocatori del Napoli, nonostante il primo posto in coabitazione con la Roma mentre per i giallorossi vi è il solo Matias Soulé, strepitoso anche nell'ultima partita contro la Fiorentina. Tanto Milan con ben 4 giocatori presenti, uno in più dei cugini nerazzurri. Bremer è tornato dal lungo infortunio e si sta distinguendo per il livello altissimo delle sue prestazioni. Nico Paz è una conferma, mentre Audero che a Como è stato decisamente meno fortunato, nelle prime 4 uscite a Cremona ha fatto benissimo. Questo è il nostro 3-4-1-2:

Emil Audero (Cremonese) 6.63

Manuel Akanji (Inter) 6.63

Matteo Gabbia (Milan) 6.42

Gleison Bremer (Juventus) 6.63

Alexis Saelemaekers (Milan) 6.33

Luka Modric (Milan) 6.75

Adrien Rabiot (Milan) 6.63

Federico Dimarco (Inter) 6.83

Matias Soulé (Roma) 6.75

Nico Paz (Como) 6.75

Lautaro Martinez (Inter) 6.50

SERIE A, 6ª GIORNATA



Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0



CLASSIFICA

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Hellas Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

MARCATORI

4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)

3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A, 7ª GIORNATA



Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)

Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)

Torino - Napoli (18 ottobre, 18)

Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)

Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)

Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)

Genoa - Parma (19 ottobre, 15)

Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)

Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)

Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)