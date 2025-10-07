Serie A, la Top 20 dopo 6 giornate: cambia tutto il podio. Inter, la più rappresentata

Questa la Top 20 di Serie A dopo 6 giornate. Novità sostanziali, con tutto il podio cambiato: Pulisic, Rabiot e Spinazzola lasciano spazio a Dimarco, Nico Paz e Modric. Prime sei posizioni con giocatori di sei squadre diverse mentre l'Inter è la squadra più rappresentata con ben 5 giocatori, seguita dal Milan a 4. Solo un giocatore per la Roma capolista (Soulé), poco meglio il Napoli con due (Spinazzola e Zambo Anguissa).

1. Federico Dimarco (Inter) 6.83 (6)

2. Nico Paz (Como) 6.75 (6)

3. Luka Modric (Milan) 6.75 (6)

4. Nicolas Soulé (Roma) 6.75 (6)

5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.75 (4)

6. Emil Audero (Cremonese) 6.63 (4)

7. Manuel Akanji (Inter) 6.63 (4)

8. Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)

9. Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)

10. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.60 (5)

11. Mario Pasalic (Atalanta) 6.58 (6)

12. Elia Caprile (Cagliari) 6.58 (6)

13. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)

14. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.58 (6)

15. Maximo Perrone (Como) 6.50 (6)

16. Lautaro Martínez (Inter) 6.50 (6)

17. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (6)

18. Mike Maignan (Milan) 6.50 (5)

19. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.50 (4)

20. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (4)

SERIE A, 6ª GIORNATA



Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0



CLASSIFICA

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Hellas Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

MARCATORI

4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)

3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A, 7ª GIORNATA



Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)

Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)

Torino - Napoli (18 ottobre, 18)

Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)

Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)

Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)

Genoa - Parma (19 ottobre, 15)

Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)

Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)

Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)