Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"

Quarta partita stagionale in Serie A per Daniele Chiffi. Il direttore di gara ha arbitrato in maniera positiva la sfida dello "Zini" fra Cremonese e Juventus vinta dai bianconeri per 2-1. L'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese ha commentato l'operato del fischietto per i taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport:

"Nel primo tempo sono due gli episodi che innescano qualche accenno di protesta, uno per area. Prima Terracciano impatta il pallone col braccio sinistro mentre sta scivolando: l’arto è in appoggio, è un tocco non punibile. Allo stesso modo è corretto lasciar proseguire sul contatto basso tra Gatti e Payero: il bianconero prosegue sulla sua linea di corsa e il contatto che si genera con l’argentino non è assolutamente falloso".

Nel secondo tempo la Cremonese chiede una spinta di Kostic ai danni di Barbieri all'interno dell'area di rigore ma il tocco "è lieve e il calciatore grigiorosso sembra in caduta già prima del contatto alto. Quello basso, contestuale, è fortuito: entrambi guardano l’azione e corrono nella propria direzione". Ed infine la rete che riapre la partita arrivata nel finale e realizzata da Jamie Vardy è invece regolare. L'attaccante inglese "non fa nulla per commettere fallo su Gatti, si tratta di un contrasto di gioco".