Cremonese, Nicola: "Audero recuperato. Grassi? Speriamo il prima possibile"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Davide Nicola ha fatto il punto su diversi giocatori della Cremonese in vista della gara con l’Atalanta, partendo dal portiere Audero: “Emil è recuperato, domani faremo un briefing finale con i medici ma sicuramente sarà convocato”.

Grassi ha saltato la sfida con l’Udinese per infortunio. Quali sono le sue condizioni?

“Speriamo di averlo a disposizione quanto prima, ha avuto un problema fisico. Ci sono state anche altre problematiche, ma queste situazioni mi suscitano sempre grande curiosità: mi piace sperimentare, in questo modo si possono aprire nuove possibilità e risorse. Trovare qualcosa di nuovo è sempre gratificante”.

Farà delle rotazioni specifiche in vista del turno infrasettimanale?

“Le rotazioni ci sono anche dentro la singola partita, a me piace coinvolgere i giocatori per suddividere meglio le forze sui tempi di gioco o tra una gara e l’altra. Ognuno ha la possibilità di dare tutto ciò che ha nel tempo a disposizione, sentendosi partecipe. Sicuramente dovremo fare qualcosa, vedremo”.

La conferenza stampa di Nicola.