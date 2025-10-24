Milan-Pisa, i convocati di Gilardino per la trasferta di San Siro: rientra Touré
Alle 20.45 si gioca Milan-Pisa, valida per la 8ª giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Alberto Gilardino per la trasferta di San Siro. Rientra dalla squalifica Idrissa Touré. Assenti Lusuardi, Stengs, Esteves e Maucci.:
PORTIERI: Semper, Nicolas, Scuffet
DIFENSORI: Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Albiol, Denoon, Bonfanti
CENTROCAMPISTI: Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Aebischer, Vural, Piccinini
ATTACCANTI: Meister, Tramoni, Buffon, Nzola, Moreo, Lorran
