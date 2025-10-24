"Il Real ruba", Yamal accende il Clasico. Iniesta: "Aggiunge pepe alla sfida"

Real Madrid-Barcellona è già cominciata. La sfida andrà in scena domenica pomeriggio, ma il clima di una sfida del genere è rovente, sportivamente parlando, già dai giorni precedenti. Se così non fosse, ci ha pensato l'asso blaugrana Lamine Yamal, uno dei giocatori più attesi, ad accendere gli animi.

"Rubano, si lamentano sempre…", ha detto l'attaccante di Flick in una diretta streaming che ha scatenato le polemiche.

Essendo il tema del giorno, anche un grande ex come Andrés Iniesta si è espresso al riguardo, minimizzando però l'episodio: "Sono parole che mettono un po' di pepe alla sfida. Si dà sempre molta importanza a ciò che si dice, soprattutto se si parla prima di una partita come questa. Anch'io non sono molto aggiornato sulle notizie. Alcuni diranno che è per scaldare la partita e ad altri non piacerà, ma ciò che conta davvero è ciò che accade in quei 90 minuti. Il Clásico va oltre qualsiasi commento di qualsiasi giocatore, presidente o dirigente", ha detto.

A chi gli chiedeva se avesse un consiglio da dare a Yamal, si è limitato a rispondere: "Se il club pensa che non stia andando bene, suppongo che siano cose che discuteranno internamente". Fra le sue parole nel corso del Congresso Internazionale sulla Comunicazione Sanitaria, riportate da Mundo Deportivo, anche una riflessione sull'importanza della partita: "Al di là dei commenti o meno, sarà una partita spettacolare. Vedremo cosa succederà.. Per me, El Clásico è la partita più importante che ci sia", ha detto Iniesta.