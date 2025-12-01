Cremonese, Pezzella: "Serenità e spensieratezza, il mix giusto nel nostro gruppo"

Clima disteso e sorriso sulle labbra per Giuseppe Pezzella, difensore della Cremonese, intervistato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Bologna-Cremonese, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’esterno sinistro ha raccontato le sensazioni del gruppo grigiorosso, soffermandosi sulla compattezza e sull’equilibrio tra giovani e giocatori più esperti.

Come descriveresti l’atmosfera nello spogliatoio?

"Penso che nella vita, come nello sport, la serenità sia alla base di tutto. Fare tutto con spensieratezza e positività ci aiuta a dare il massimo. Siamo un gruppo formato da ragazzi giovani e altri un po’ più esperti: un equilibrio che funziona. Stiamo bene insieme e ci divertiamo, questa è la cosa più importante".

E tu, in quale “fascia” ti collochi all’interno del gruppo?

"Direi nella fascia di mezzo", ha sorriso Pezzella, confermando lo spirito leggero che guida lo spogliatoio della Cremonese.