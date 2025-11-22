Cremonese-Roma, i convocati di Nicola: recuperati Pezzella e Grassi
Di seguito i convocati del tecnico della Cremonese, Davide Nicola, per la sfida di domani pomeriggio (ore 15) contro la Roma. Assenti Collocolo, Zerbin e Moumbagna, ma il tecnico recupera Pezzella e Grassi.
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Pezzella, Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Folino
CENTROCAMPISTI: Barbieri, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
ATTACCANTI: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
