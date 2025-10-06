TMW Cremonese, risoluzione con Corini: il tecnico pronto a tornare in pista

Eugenio Corini e la Cremonese, è addio formale. L’allenatore ha risolto il contratto con la società grigiorossa. Tante le panchine bollenti alla luce degli ultimi risultati e adesso l’ex allenatore di, tra le altre, Palermo e Brescia - che oggi sarà protagonista del Palermo Football Meeting a La Braciera in Villa nel capoluogo siciliano - è pronto a tornare in pista per una nuova avventura. Intanto c’è l’addio formale alla Cremonese…