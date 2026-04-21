Cremonese-Torino, Rocchi a Open VAR: "Giusto annullare il gol di Baschirotto"

Uno dei temi di discussione dell'ultimo fine settimana di Serie A è stato il gol annullato a Baschirotto durante Cremonese-Torino, con l'arbitro Fabbri che aveva inizialmente convalidato prima dell'intervento del VAR che aveva rilevato il tocco del difensore grigiorosso quando il pallone era già in possesso del portiere granata Paleari. Questo il pensiero del designatore Gianluca Rocchi a Open VAR:

"Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più la partita ha un peso specifico. Secondo me la revisione è stata troppo lunga, a volte diventano sinonimo di incertezza. Qua per me manca l'utilizzo del termine giusto, il regolamento dice che il possesso è l'avere il pallone fra le mani. Per il portiere il possesso è addirittura avere una mano sul pallone. Non dice che il pallone devi stringerlo, qua la casistica ci aiuta. In campo era quasi impossibile valutarlo, la revisione è stata lunga ma fatta bene, è corretta. Questo è uno dei pochissimi casi in cui all'arbitro puoi dare pochissime responsabilità. Mi piace come Fabbri affronta anche i calciatori, è migliorato, ha lavorato su questo aspetto ed i risultati si vedono".