Cremonese, Baschirotto: "Krstovic? C'è un bel rapporto tra di noi, ma una volta in campo si è nemici"

Federico Baschirotto ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Atalanta e Cremonese, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il difensore grigiorosso ha commentato l'inserimento dei nuovi acquisti nella rosa, sottolineando come calciatori quali Luperto, Thörsby, Maleh e Djuric abbiano mostrato immediatamente la giusta predisposizione per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Baschirotto ha parlato del particolare confronto con Nikola Krstovic, ex compagno ai tempi del Lecce e ora avversario con la maglia dell'Atalanta. Il difensore ha ricordato il bel rapporto costruito in Salento, pur ribadendo che in campo le dinamiche cambiano e si diventa rivali.

Come sta andando la convivenza con i nuovi arrivati? Ti chiedo in particolare di Luperto in allenamento questa settimana.

"Sono tutti ragazzi predisposti al nostro obiettivo. Sia Luperto che Thörsby, che Maleh, che Djuric, tutti i nuovi arrivati sono arrivati con il piede giusto per dare una mano alla squadra. Li ringrazio e andiamo avanti insieme".

Vi serviva anche questo per avere la spinta in più per affrontare questo finale di campionato?

"Sì certo, tutti i nuovi arrivati, compreso chi c'era già, daranno sicuramente il proprio contributo per cercare di arrivare all'obiettivo".

Ma oggi ritrovi Krstovic dall'altra parte come avversario, come sarà? Non so se vi siete già incrociati.

"No, non ci siamo visti oggi. C'è un bel rapporto tra di noi perché abbiamo fatto qualcosa di bello insieme a Lecce. Resta fuori dal campo, una volta che si entra in campo si è nemici".