Serie A, la Top 20 dopo 33 giornate: dominio interista, podio tutto della Beneamata
Il dominio dell'Inter è evidenziato anche dalla classifica dei migliori giocatori di Serie A: podio tutto nerazzurro dopo 33 giornate e 8 giocatori nella Top 20. Seguono Como e Milan a 3; Juventus e Napoli a 2; Atalanta e Lecce a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (31)
2. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)
3. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)
4. Nico Paz (Como) 6.47 (32)
5. Piotr Zielinski (Inter) 6.44 (25)
6. Gleison Bremer (Juventus) 6.43 (21)
7. Nicolò Barella (Inter) 6.42 (30)
8. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41 (33)
9. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (29)
10. Adrien Rabiot (Milan) 6.40 (24)
11. Martin Baturina (Como) 6.38 (20)
12. Luka Modric (Milan) 6.37 (31)
13. Scott McTominay (Napoli) 6.36 (28)
14. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.36 (25)
15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.33 (33)
16. Marcus Thuram (Inter) 6.31 (26)
17. Mike Maignan (Milan) 6.30 (32)
18. Lucas Da Cunha (Como) 6.30 (30)
19. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.30 (22)
20. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.29 (28)
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SERIE A - 33ª GIORNATA
Sassuolo - Como 2-1
42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz
Inter - Cagliari 3-0
52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski
Udinese - Parma 0-1
51' Elphege
Napoli - Lazio 0-2
6' Cancellieri, 57' Basic
Roma - Atalanta 1-1
12' Krstovic, 45' Hermoso
Cremonese - Torino 0-0
Hellas Verona - Milan 0-1
41' Rabiot
Pisa - Genoa 1-2
19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo
Juventus - Bologna 2-0
2' David, 57' Thuram
Lecce - Fiorentina 1-1
30' Harrison, 71' Tiago Gabriel
CLASSIFICA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 36
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 28
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz (Como)
11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)
Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)
Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)
Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)
Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)