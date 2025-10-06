Croazia, il ct su Modric: "Ha portato il Milan a un livello superiore. Se la salute lo assiste..."

Zlatko Dalić, commissario tecnico della Croazia, è intervenuto in conferenza stampa oggi per il raduno di ottobre della nazionale in vista delle partite contro la Repubblica Ceca e Gibilterra valide per la qualificazione ai Mondiali 2026: "La partita contro la Repubblica Ceca è estremamente importante, perché determinerà l’esito del girone. Sarà completamente diversa rispetto alla nostra prima sfida e dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo grazie alla qualità. Dobbiamo prepararci al massimo, ma non abbiamo molto tempo, per questo resteremo un giorno in più a Zagabria".

Ci sono dei cambiamenti dell'ultimo minuto: "Purtroppo, Stanišić è fuori, abbiamo parlato dopo il suo infortunio e in quel momento era ottimista, credeva di poter recuperare in tempo, ma non ce l’ha fatta e resterà nel suo club (Bayern Monaco, ndr). Abbiamo bisogno di concorrenza per la fascia sinistra, e Bradaric (del Verona, ndr) sta giocando bene in Italia. Nel corso della giornata vedremo se ci sarà bisogno di attivare nuove pre-convocazioni".

Poi Dalic si è ritagliato un momento per applaudire Luka Modric, che a 40 anni sta impressionando tutti in Serie A in maglia rossonera: "Luka Modric ci sorprende sempre. Quello che sta facendo a Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan".