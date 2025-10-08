Albertini: "Allegri può far rendere Leao al massimo. Modric? Bello, bellissimo"

Massimiliano Allegri riuscirà a fare di Rafa Leao un campione? Inizia con questa domanda l'intervista di Demetrio Albertini al quotidiano Tuttosport per parlare del nuovo corso del tecnico toscano a Milanello e della consacrazione del portoghese in rossonero:

"Max ha gestito tanti campioni - risponde in merito l'ex regista del Diavolo -, è sempre stato ai vertici in Italia. Ha grande esperienza e troverà la chiave per poter far rendere al meglio Leao. Qual è il problema? Non è la sua testa, è la sua continuità. Poi se deriva dalla testa o dal fisico non lo so. Io da spettatore dico che Leao non si può mettere in discussione perché è un grandissimo giocatore. Ma per essere un grandissimo campione deve mettere insieme le sue qualità e la continuità".

Spazio successivamente anche ad una riflessione sull'arrivo al Milan di Luka Modric: "Bello, bellissimo da vedere. Bello vedere quanto un grande campione come lui abbia anche quella voglia di mettersi in discussione, correre, vincere una partita. È un professionista, lo è da sempre. È un giocatore che al Milan mancava da diversi anni".