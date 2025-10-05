Cruciani 'stuzzica' il Napoli: "Se non vincono questo campionato, stagione disastrosa"

Dopo aver conquistato lo scudetto lo scorso anno al termine di un duello punto su punto con l'Inter e dopo un'estate da protagonista sul mercato, il Napoli parte con i favori del pronostico in questa stagione? Il dibattito divide l'opinione pubblica, tra i tanti che considerano i partenopei come i principali indiziati in ottica tricolore e coloro che invece non considerano il bis scudetto così scontato (anche Antonio Conte fa parte di questo gruppo).

Sull'argomento si è espresso - come al solito, senza peli sulla lingua - Giuseppe Cruciani, intervenendo al podcast Numer1: "Con gli investimenti fatti, con i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme, sarebbe una delle più grandi sorprese sportive. Deve vincere lo scudetto! E’ una sconfitta se non lo fa, a meno che non vinca la Champions League. Ma è una stagione disastrosa per gli azzurri se non vincono in questo campionato in cui tante squadre sono in ricostruzione. Sarebbe una sconfitta sportiva".