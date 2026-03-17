Vanoli: "Pochi giorni felici da quando sono a Firenze. Fortini recupera, stavo per mettere Kean"

Nel corso della consueta conferenza stampa post-partita, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato anche degli infortunati: "Fortini può recuperare per la prossima. Ha avuto un fastidio e l'abbiamo lasciato a riposo per precauzione. Kean lo stavo per mettere dentro poi Ranieri ha avuto i crampi e ho fatto un'altra sostituzione".

Questa è la terza resurrezione della Fiorentina...

"Lasciamo fare le resurrezioni, io cosa voglio l'ho già detto...".

Come ha preparato questa partita?

"Il di più non si può fare e bisogna avere l'intelligenza di capirlo. A volte questa squadra ha quello che si merita, ma anche in casa capire che il di più non si può fare è una grande cosa. A Udine era l'ultima partita di un ciclo e non siamo molto attrezzati per sostenerlo, ma ci stiamo impegnando. Ora rigiochiamo in Conference e non devo tirare il collo a qualche giocatore. Da quando sono qua ci sono stati pochi giorni felici, quindi ci siamo abituati. L'abbiamo preparata bene, stando insieme e riposandoci. Ora ci saranno 9 partite dure".

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