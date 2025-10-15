Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dagasso lancia l'Under 21: "Baldini non era soddisfatto all'intervallo. Ha toccato corde giuste"

Dagasso lancia l'Under 21: "Baldini non era soddisfatto all'intervallo. Ha toccato corde giuste"
Oggi alle 10:38Serie A
Andrea Losapio

Matteo Dagasso è stato il match winner della sfida fra Italia e Armenia under 21. Entrato dalla panchina dopo il primo tempo - a dir la verità abbastanza sciagurato - di Ndour, ha segnato il gol dell'uno a zero, salvo poi servire il tris a Camarda con un una bella alzata in stile pallavolistico. “Il mister lo conosco bene, sicuramente non è stato soddisfatto - ha detto a fine partita - siamo rimasti in partita e poi siamo stati bravi a vincerla. Nell’intervallo ha toccato le corde giuste, con molta calma ci ha detto di rimanere in partita e continuare a giocare. La differenza reti? Era molto importante segnare tanto, voglio dedicare il gol alla mia famiglia, alla ragazza e agli amici che mi hanno sempre aiutato”.

Lombardo di origine - Sondrio - e abruzzese di nascita, gioca nel Pescara. E anche bene, visto che nella scorsa annata ha messo a referto 43 presenze - comprese le finali dei playoff vinte dai biancazzurri che erano allenati proprio da Baldini - con 4 reti. In questa stagione è già a quota otto gettoni con un assist. Questo dopo avere rinnovato fino al 2029 in estate. Le buone prestazioni con l'Under sono una vetrina e non è improbabile che già a gennaio qualcuno non possa farci un pensiero.

In classifica l'Under di Baldini è a quota 12, esattamente come la Polonia. I polacchi però hanno una differenza reti migliore: 15 contro i 10 degli azzurrini. Il 14 novembre, proprio in Polonia, il primo atto della doppia sfida.

Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?