Dagasso lancia l'Under 21: "Baldini non era soddisfatto all'intervallo. Ha toccato corde giuste"

Matteo Dagasso è stato il match winner della sfida fra Italia e Armenia under 21. Entrato dalla panchina dopo il primo tempo - a dir la verità abbastanza sciagurato - di Ndour, ha segnato il gol dell'uno a zero, salvo poi servire il tris a Camarda con un una bella alzata in stile pallavolistico. “Il mister lo conosco bene, sicuramente non è stato soddisfatto - ha detto a fine partita - siamo rimasti in partita e poi siamo stati bravi a vincerla. Nell’intervallo ha toccato le corde giuste, con molta calma ci ha detto di rimanere in partita e continuare a giocare. La differenza reti? Era molto importante segnare tanto, voglio dedicare il gol alla mia famiglia, alla ragazza e agli amici che mi hanno sempre aiutato”.

Lombardo di origine - Sondrio - e abruzzese di nascita, gioca nel Pescara. E anche bene, visto che nella scorsa annata ha messo a referto 43 presenze - comprese le finali dei playoff vinte dai biancazzurri che erano allenati proprio da Baldini - con 4 reti. In questa stagione è già a quota otto gettoni con un assist. Questo dopo avere rinnovato fino al 2029 in estate. Le buone prestazioni con l'Under sono una vetrina e non è improbabile che già a gennaio qualcuno non possa farci un pensiero.

In classifica l'Under di Baldini è a quota 12, esattamente come la Polonia. I polacchi però hanno una differenza reti migliore: 15 contro i 10 degli azzurrini. Il 14 novembre, proprio in Polonia, il primo atto della doppia sfida.