Catanzaro, Pompetti morde il freno: "Spero di essere in campo ad inizio dicembre"

Marco Pompetti, centrocampista del Catanzaro, è stato vittima della frattura della tibia nel mese di luglio. Oggi, però, torna a parlare attraverso le colonne della Gazzetta del Sud:

"Quando sono stato operato mi hanno detto che sarei potuto rientrare al quarto mese, cioè a fine novembre, quindi io spero che, un passo alla volta, possa essere di nuovo disponibile in gruppo a inizio dicembre".

Il 21 delle Aquile del Sud ha parlato anche dell'avvio di stagione della squadra di Alberto Aquilani dal suo punto di vista: "Si può pensare alle difficoltà per la classifica o l’assenza di vittorie, però vedo come stanno lavorando i miei compagni, parlo con loro, l’entusiasmo non manca, dobbiamo focalizzarci su ciò che facciamo e avere fiducia, noi e la piazza".