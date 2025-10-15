Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Perugia, contro Pineto e Livorno si deciderà il futuro di Braglia e Meluso

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
Oggi alle 10:49Serie C
Luca Bargellini

Nonostante le quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro gare sulla panchina del Perugia, Piero Braglia rimane al timone del Grifo. Ma con una fiducia ridotta ai minimi termini.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il tecnico toscano avrà a disposizione le prossime due gare di campionato, contro Pineto e Livorno per evitare che la sua avventura termini prima anzitempo. Discorso simile per il responsabile dell'area tecnica Mauro Meluso, oramai ai ferri corti con il presidente Javier Faroni.

Ancora, però, sia per la panchina che per la direzione tecnica non risultano esserci stati contatti o sondaggi verso altri professionisti.

Il Perugia si trova attualmente al 19° posto della classifica del Girone B di Serie C con soli tre punti in nove gare. Il ruolino di marcia degli umbri parla di 3 pareggi e sei sconfitte. Tutte consecutive. Solo il Rimini, alle prese con una penalizzazione di 12 punti, ha una classifica peggiore del Grifo.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
