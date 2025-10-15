Avellino, divieto di trasferta per il match contro la Juve Stabia ai residenti della provincia

Trasferta limitata per i tifosi dell'Avellino in vista del match di sabato prossimo in casa della Juve Stabia.

Stando a quanto riportato da TuttoAvellino, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in provincia di Avellino.

"Il provvedimento è stato adottato - si legge nella nota ufficiale diffusa pochi minuti fa -, su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".