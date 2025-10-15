Avellino, divieto di trasferta per il match contro la Juve Stabia ai residenti della provincia
TUTTO mercato WEB
Trasferta limitata per i tifosi dell'Avellino in vista del match di sabato prossimo in casa della Juve Stabia.
Stando a quanto riportato da TuttoAvellino, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in provincia di Avellino.
"Il provvedimento è stato adottato - si legge nella nota ufficiale diffusa pochi minuti fa -, su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Israele fuori dai Mondiali. Sui social esulta la Palestina: emoji di un piatto di pasta per l'Italia
Serie B
Serie C
Calcio femminile