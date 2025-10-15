TMW Verona, ecco i partner per il Settore Giovanile. Sammarco: "Qui c'è attenzione per i giovani"

In sede del Verona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione 'I partner del Settore Giovanile dell'Hellas Verona' per la stagione sportiva 2025/26. Presenti, oltre ai responsabili delle aziende che affiancheranno il Club in questa stagione, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e l'allenatore della Primavera gialloblù Paolo Sammarco. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Prende parola Massimo Margiotta: "Sono qui da tanti anni, abbiamo creato un settore nel settore giovanile molto importante, abbiamo creato una squadra forte da anni e continuiamo a fare cose belle. Sono poi i ragazzi stessi che ci danno la spinta, la gioia di fare il nostro lavoro. Ringrazio gli sponsor, per noi è un'orgoglio. Sono degli impegni che ci fanno sentire grande responsabilità. Ringrazio anche tutte le persone che lavorano nel Verona e che ci mettono a disposizione le loro forze e conoscenze. Soprattutto ringrazio la società che quotidianamente ci mette a disposizione materiale per fare bene, da Zanzi a Sogliano. Ero meno nervoso a tirare un rigore davanti a 50mila persone che a stare qui, perché è una bellissima sensazione per me".

Parla mister Paolo Sammarco: "Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor. Investire sul settore giovanile è sicuramente un fatto importante e denota una grande attenzione. I giovani sono il futuro, speriamo dell'Hellas, ma sono il futuro in generale. Dalle riforme fatte per la Primavera è uno stimolo per noi, vista anche l'attenzione mediatica. Per noi è una responsabilità quella di portare il marchio Hellas in tutte le città e tutte le case".

Prende parola Giuseppe Mion, vicepresidente della ditta Migross: "Abbiamo colto l'occasione perché la nostra azienda è sempre stata vicino allo sport ed ai giovani. Questa occasione ci rende orgogliosi. Siamo sempre stati tifosi dell'Hellas, abbiamo vissuto lo storico Scudetto. Essere oggi sponsor del settore giovanile ci rende molto onore".

Forno Bonomi non è presente, ma si conferma partner dell'Hellas Verona. Prende parola il titolare della catena di Barbieri, Ethige Romesh: "Aspettavo da anni questo momento, per come è cresciuto il Verona. Ho iniziato con un giocatore, ora taglio i capelli a tutta la squadra. Aspettavo questo momento per aiutare anche lo sviluppo dei giovani e sono convinto che faranno grandi cose. Da straniero dico che il mio cuore è qui a Verona".

Prende parola Emiliano Filippi del Colorificio Primamano: "Siamo da qualche anno al fianco della società ed ai giovani in particolar modo. Siamo prima tifosi e poi sponsor. Faccio i complimenti al direttore ed al mister, i risultati in questi anni sono stati veramente importanti. Da tifoso, vedere un nostro giovane che va in Nazionale e poi va in Premier League (Coppola, n.d.r.) non è una cosa che capita tutti i giorni".