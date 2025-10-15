Padova, ricaduta per Baselli. Il rientro del centrocampista rinviato di una settimana

Si allungano i tempi di recupero per Daniele Baselli, e la cautela è massima in casa Padova. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova non sarà disponibile nemmeno per la prossima partita, in trasferta contro il Catanzaro.

Baselli, reduce da un infortunio al quadricipite della gamba destra accusato il mese scorso, si è bloccato nuovamente proprio mentre sembrava sulla via del rientro.

Mentre il primo stiramento può dirsi ormai guarito, il giocatore ha accusato un nuovo fastidio alla stessa gamba ma in un muscolo diverso. Questo imprevisto ha indotto lo staff tecnico a usare la massima prudenza per evitare di affrettare il rientro e rischiare di perdere il giocatore per un periodo più lungo.

L'obiettivo fissato è ora di riavere Baselli a disposizione per la gara successiva, che si giocherà allo stadio 'Euganeo' contro la Juve Stabia.