Verso Catania-Salernitana, il ds Pastore: "Provare a vincere per ridurre il gap in classifica"

Intervistato dai microfoni di LiraTV, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha parlato del prossimo match, che sarà un big match, contro la Salernitana: "Si affrontano due squadre costruite per provare a vincere il campionato - ha esordito il dirigente rossoazzurro - così come in lotta ci sono il Benevento, il Crotone e la sorpresa Casarano. Sarà la decima partita di campionato quella fra Catania e Salernitana perciò penso che questa sfida sia importante, ma non fondamentale.

Oggi iniziamo a prepararla. Cicerelli verrà valutato - ha sottolineato - speriamo che si sia fermato in tempo. Quelli nel calcio ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ora il giudizio è al campo, ai 90 minuti nei quali il Catania proverà a vincere per ridurre il gap che abbiamo in classifica con la Salernitana.

Non è una sorpresa la partenza dei granata. Il loro obiettivo è la vittoria del campionato. Hanno raccolto in qualche partita in cui non meritavano l’intera posta in palio ma questo è segnale di bravura di chi guida la squadra. Io - ha concluso Pastore - però, mi concentro sul Catania e secondo me ci mancano due punti. Con il Trapani non ci fu dato un rigore netto".