Genoa, ripresi ieri gli allenamenti con il rientro alla base di Frendrup. In quattro ai box
Nella giornata di ieri sono ripartiti gli allenamenti del Genoa, dopo i giorni di riposo concessi da Vieira alla squadra. Al Signorini sono ripresi i lavori, con il rientro alla base dopo gli impegni con la Danimarca del centrocampista Morten Frendrup.
Ci sono ancora quattro calciatori fermi ai box e in convalescenza: questi sono il difensore Leo Ostigard e i centrocampisti offensivi Junior Messias, Maxwel Cornet e Nicolae Stanciu. Quest'ultimo aveva raggiunto la nazionale della Romania per stare vicino ai compagni, però dovendo comunque seguire un programma di recupero personalizzato che è stato confezionato e studiato per lui. Lo riferisce il Secolo XIX di oggi.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
