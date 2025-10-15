Giordano: "Adesso la Lazio tornerà a giocare a tre in mezzo. Gli infortuni? Una coincidenza"

L'ex biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per un'analisi della formazione di Maurizio Sarri partendo dagli infortuni capitati in questo primo scorcio di stagione: "Possono essere una coincidenza - ha esordito come riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - ci sono squadre che non hanno avuto niente e altre tipo Napoli e Lazio che invece sono state falcidiate da problemi fisici, ma parliamo di due squadre con due allenatori esperti che sanno fare la preparazione. Il manto erboso non può incidere, sono campi fatti da professionisti, altrimenti si stiravano tutti e 25.

A volte può essere un problema di preparazione e forma del singolo calciatore. Perché Cancellieri ha fatto la stessa preparazione, corre e gli altri si fanno male? La situazione societaria potrebbe star influenzando - ha proseguito -. Perdi il derby, c'è polemica, queste cose si riflettono nelle settimane successive. Non è solo quello, ma sicuramente un minimo sta contribuendo.

Il 4-4-2 è stata un'esigenza a causa delle defezioni - ha concluso Giordano - ora che ne ha la possibilità credo che Sarri tornerà a giocare coi 3 centrocampisti. In emergenza ha fatto delle scelte equilibrate che hanno portato risultato, ma penso che dovrebbe tornare al 4-3-3".