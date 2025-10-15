Empoli-Dionisi, ci siamo! Oggi il giorno della risoluzione del tecnico con il Palermo
Dopo giorni di rumors ieri è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Guido Pagliuca dalla guida del l'Empoli. Contestualmente è iniziato il conto alla rovescia per l'approdo sulla panchina del 'Castellani' (un ritorno a dire il vero...) di Alessio Dionisi.
Il tecnico di Abbadia San Salvatore, però, prima di firmare il suo nuovo accordo con il club toscano era chiamato a risolvere il contratto ancora in essere con il Palermo, club che ha guidato nella scorsa stagione.
A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la firma sull'accordo di separazione fra l'allenatore e il sodalizio siciliano. Tutto questo dopo il benestare della dirigenza del City Group.
Subito dopo è attesa l'ufficialità del ritorno in azzurro di Dionisi quattro anni dopo la prima avventura.
