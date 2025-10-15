De Canio: "Camarda ha il gol nel cuore. Sui giovani paghiamo gli errori degli anni Settanta"

L'Italia, il Milan e il Lecce sognano grazie ai gol di Francesco Camarda, autore di una doppietta ieri con l'Italia Under 21 contro i pari età dell'Armenia. Per approfondire la figura del giovane attaccante, l'edizione odierna de Il Quotidiano di Puglia ha intervistato l'allenatore Luigi De Canio: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Combina potenza e tecnica, si muove con agilità sulla via del gol. A Lecce c'è la vetrina giusta per un anno di maturazione".

Prosegue quindi De Canio, continuando a concentrarsi su Camarda: "Fa presagire un grande domani: è giovanissimo ma già completo in ogni senso. E ha il gol nel cuore, ancora prima che nella gamba. Il Milan ha fatto la scelta giusta", continua a riflettere De Canio per poi però aggiungere un monito: "Cerchiamo di lasciarlo tranquillo, facciamolo crescere in maniera serena". E poi aggiunge: "Sui giovani paghiamo gli errori degli anni Settanta. Abbiamo dato le colpe alla preparazione atletica, privilegiando la tattica rispetto alla tecnica. Il Lecce però crede moltissimo nei giovani, grazie alla capacità di lettura di Corvino".

De Canio concede qualche battuta anche sulla prossima partita alla quale è atteso il Lecce, quella contro il Sassuolo al Via del Mare: "I neroverdi sono ridimensionati rispetto a qualche anno fa. E Di Francesco l conosce bene. Sono sicuro che il Lecce lotterà per la salvezza, sempre pronto a reagire. Lì in fondo le ultime tre mi sembrano non stare bene, tirerei fuori ovviamente invece la Fiorentina".