Cambia il vento in casa Triestina. Il club paga gli stipendi prima della scadenza

Quella che per qualsiasi club di calcio dovrebbe rappresentare la semplice normalità – ovvero il pagamento degli stipendi ai giocatori – assume un significato straordinariamente positivo in casa Triestina.

In un ambito societario che negli ultimi mesi ha vissuto numerosi turbolenze, il fatto che gli emolumenti siano stati saldati con anticipo rispetto alla scadenza è una notizia di rilievo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, risulta che gli stipendi di luglio e agosto ai giocatori siano stati già pagati, prima della scadenza fissata per il 16 ottobre (domani).

Per quanto riguarda il saldo di tasse e contributi, questi dovrebbero essere stati saldati ieri o al massimo saranno regolati nella giornata di oggi. Questo anticipo rappresenta un segnale di ritrovata serenità e rigore finanziario per la società.