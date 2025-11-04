Dall'Inghilterra: Peter Silverstone lascia il Newcastle, sarà nuovo dirigente della Juventus

L'intreccio che non ti aspetti tra Newcastle e Juventus. Secondo quanto appreso dal Daily Mail, uno dei principali tabloid in Inghilterra, il responsabile commerciale dei Magpies Peter Silverstone è stato immediatamente sospeso dal servizio e sembrerebbe destinato ad assumere una carica dirigenziale all'interno del club bianconero.

A distanza di tre anni vissuti all'ombra del St James’ Park, Silverstone lascerà la società inglese, scelta avvenuta nel contesto della revisione dei primi 100 giorni del nuovo amministratore delegato, David Hopkinson. Al suo arrivo il neo CEO del Newcastle ha promesso cambiamenti rilevanti e trasmesso un motto ben definito: "O sei con noi, o sei per conto tuo".

Stando a quanto rivelato dal quotidiano inglese, Silverstone saluta comunque in buoni rapporti e firmerà per un incarico da dirigente della Juventus entro la fine dell’anno. Un addio - comunicato via e-mail allo staff - che si respirava già da tempo in casa Magpies a detta di alcuni addetti ai lavori, con l'arrivo di Hopkinson che ha dato la spinta decisiva. Al Newcastle, ad ogni modo, ha contribuito ad un boom dei ricavi del 130% sotto la sua guida.