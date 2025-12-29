Roma, occhio al Genoa: con De Rossi in panchina nessuna squadra ha segnato di più

Sarà Roma-Genoa a chiudere il programma della 17^ giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico - fischio d'inizio ore 20.45 - racchiude diversi temi, su tutti quello di Daniele De Rossi - oggi allenatore del Grifone - che affronterà la Roma da avversario per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni, dopo 616 presenze in giallorosso da giocatore (2° all-time, dietro alle 786 di Francesco Totti) e 30 da allenatore.

Dal punto di vista del campo, ad ogni modo, quello che si presenta stasera all'Olimpico è un Genoa rivitalizzato da Daniele De Rossi. Dall'inizio dell'11° turno di questa Serie A, ossia dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa - riportano i dati Sky - , nessuna squadra ha segnato più gol del Grifone nel torneo: 10 - al pari di Fiorentina, Inter e Sassuolo - nonostante i soli 61 tiri tentati (5° dato più basso del torneo nel periodo). Infatti, i rossoblù sono primi per percentuale realizzativa nelle ultime sei giornate di campionato (16.4%). Inoltre, il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1 pareggio), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare esterne in campionato (7 pareggi, 8 sconfitte)