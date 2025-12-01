De Siervo: "Per Milan-Como a Perth manca solo l'approvazione definitiva della FIFA"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio a Milano:

"La competitività della Serie A è frutto di diversi fattori. Abbiamo avuto la fortuna di vedere alternarsi squadre diverse nella vittoria del campionato, cosa che non accade negli altri tornei. La Serie A di quest’anno è straordinaria: abbiamo cinque squadre in un punto. Speriamo che questa situazione possa continuare fino alla fine."

Milan-Como a Perth?

"È un’operazione importante e difficile. È normale che, nell’immediato, molti vedano il lato negativo. Ma se vogliamo far crescere il nostro campionato a livello internazionale, dobbiamo capire che il nostro palcoscenico non è solo lo stadio, ma il mondo intero. Dobbiamo fare ciò che ammiriamo nelle altre leghe: la NFL ha giocato al Bernabeu offrendo un grande spettacolo. L’Australia è un Paese con una forte immigrazione italiana e c’è stata un’offerta significativa. Le squadre sono d’accordo, la FIGC ha dato l’ok, la UEFA ha dato l’ok. Manca solo l’approvazione definitiva della FIFA, che speriamo possa arrivare nelle prossime ore."