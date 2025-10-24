Angelo Di Livio sulla Juve: "I nuovi ancora non sono pronti, Tudor a Roma rischia molto"

A Radio Bianconera è l'ora di un grande ex come Angelo Di Livio, che durante Fuori di Juve è ritornato sul ko al Bernabeu in Champions League:

"Visto il periodo, i segnali sono importanti, ma mi piacerebbe vedere sempre questo atteggiamento, non visto con Como e Milan. E' una sconfitta, ma spero possa dare una scossa. Con la Lazio mi aspetto questo tipo di atteggiamento. Per me ha perso una grandissima occasione ieri sera la Juve. Certi gol si possono prendere, ma devi sfruttare le occasioni, come quella di Vlahovic e Openda. La Juve poteva fare molto di più però. E' stata messa molto bene in campo. Mi sono piaciuti Gatti, Vlahovic...ma in generale dico che devono continuare così. In campionato è ancora tutto recuperabile, in Champions non ci sarà sempre il Real Madrid. Voglio vedere continuità e questa cattiveria ora".

E ha continuato: "Era partita bene questa squadra, poi ha avuto un'involuzione, alti e bassi. Anche Yildiz alterna buone partite ad altre meno, non c'è continuità e questo condiziona le scelte dell'allenatore. Io sono ancora con Tudor, poi quando mi farà capire che non è all'altezza lo criticherò, ma per ora non è così. Spero possa trovare la giusta amalgama, ovvio che chi sta meglio gioca ma mi aspetto una grande partita con la Lazio. C'è anche Napoli-Inter, se vinci puoi rientrare. Tudor a rischio? Parliamoci chiaro, se vai a Roma e torni a casa con un ko, rischia tantissimo. Il momento è questo, ecco perché mi arrabbio. L'atteggiamento visto al Bernabeu ce lo devi avere sempre, anche col Como e con il Milan. Non c'è stata voglia di vincere".

Poi ha parlato del modulo: "Yildiz lontano dalla porta? Certi giocatori se la trovano da soli in campo. E' stato anche responsabilizzato con la fascia da capitano. Fossi in lui giocherei più vicino l'attaccante, ma non è l'allenatore che te lo deve dire. Yildiz vuole la palla larga per poi rientrare, ma non deve dare punti di riferimento .A volte rimane molto a sinistra e fa difficoltà a trovare spazio, perché lo conoscono e lo triplicano. A me Kalulu poi come esterno non piace, è sprecato. Però dobbiamo dire che Rugani ha fatto la sua bella figura, ma Kalulu senza Bremer lo metto al centro della difesa, perché lì mi serve".

E ha concluso Di Livio anche accennando ai nuovi acquisti, ieri sera tutti in panchina: "Non ha bocciato già il mercato. I nuovi non stanno ancora bene, secondo me. Voglio vedere Zhegrova quando sta bene. Oggi deve giocare Vlahovic, perché può stimolare anche gli altri. Openda e David hanno degli strappi che possono far male anche nel finale. Ad oggi io voglio vedere però Vlahovic titolare e gli altri entrare bene, come ieri sera. Gli undici che stanno meglio si cominciano a vedere, credo che anche Tudor si stia facendo delle idee ora. Openda e David giocano molto al di sotto delle loro possibilità ma sono sicuro, sono da Juve".