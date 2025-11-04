Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Di Livio vota Vanoli: "Più lui di D'Aversa. Pioli? Serve una scossa"

Daniele Najjar
Oggi alle 09:23Serie A
Daniele Najjar

Sono ore incandescenti quelle che si stanno vivendo a Firenze, dove il club viola è al lavoro per voltare pagina e scegliere gli uomini giusti cui affidare la panchina ed il ruolo di direttore sportivo.

L'ex giocatore della Viola, Angelo Di Livio, nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha detto la sua in merito al nome giusto da scegliere per il nuovo ciclo in sostituzione di Stefano Pioli: "Ho giocato con Paolo Vanoli alla Fiorentina, è un ex calciatore e mi piace per come ha lavorato in questi anni in posti e squadre diverse", spiega. Più lui di D’Aversa, aggiunge Di Livio. Che poi però fa notare come oltre all’allenatore, "mi pare che ci sia da rimettere a posto la società".

Nessun dubbio comunque sulla scelta di sollevare dall'incarico lo stesso Pioli, visto che secondo Di Livio "serve una scossa" per tutto l’ambiente soprattutto pensando al bene di Firenze. "È necessario trovare al più presto una soluzione in modo da uscire da questa crisi", secondo Di Livio, che vede una squadra bisognosa di tornare a lavorare con tranquillità. "Questa è una piazza gloriosa che va rispettata", aggiunge. È giusto cambiare, spiega ancora, "anche se non credo che tutte le colpe siano di Stefano Pioli". Infatti la spiegazione può essere più casuale: "A volte capita che non scatti la scintilla giusta fra tecnico e giocatori".

