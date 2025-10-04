Domani Fiorentina-Roma, i convocati di Gasperini: torna Dybala, out Angelino per influenza
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Roma, sesta giornata di Serie A in programma domani - domenica 5 ottobre - alle 15:00. Torna finalmente a disposizione Dybala, anche se l'argentino con ogni probabilità partirà dalla panchina. Assente anche Angelino, fermato dall'influenza.
Fiorentina-Roma, ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per il match:
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
Questi i probabili 11 di Fiorentina e Roma:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Piccoli, Kean.
Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.