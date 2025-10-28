Roma-Parma, le probabili formazioni: Soulé torna titolare, Pellegrini scalpita

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Parma (Mercoledì 29 ottobre, ore 18.30, arbitra Crezzini, diretta tv su Sky e DAZN):

Come arriva la Roma:

Solito 3-4-2-1 per Gian Piero Gasperini anche in vista della sfida contro il Parma. In porta resta la certezza Svilar, protetto da Mancini e Ndicka, con Hermoso che dovrebbe completare la linea a tre. Sugli esterni, Celik agirà da quinto a destra, mentre Wesley occuperà la corsia opposta, dato che Tsimikas non dà certezze e Angeliño resta indisponibile. In mezzo al campo si rivede la coppia composta da Cristante e Koné, chiamata a garantire equilibrio e copertura. Davanti, Soulé tornerà a occupare la sua consueta posizione sulla trequarti, con uno tra Pellegrini e Bailey al suo fianco per supportare Dybala, punto di riferimento tecnico dell’attacco. Resta comunque viva l’opzione legata a Dovbyk, che potrebbe essere impiegato come punta di ruolo, con conseguente arretramento di Dybala sulla trequarti (da Roma, Marco Campanella).

Come arriva il Parma:

Il turno infrasettimanale porterà quasi necessariamente mister Carlos Cuesta a operare un po’ di turnover per il suo Parma. Non si toccheranno però il modulo (un 4-4-2 ibrido) e Zion Suzuki tra i pali. In difesa certi del posto saranno capitan Delprato a destra e Circati al centro. Le altre due maglie saranno contese tra Valenti e Ndiaye al centro, mentre sulla sinistra Britschgi è in vantaggio su Lovik. Stesso discorso per la linea di centrocampo: a destra non si tocca Bernabé, mentre al centro Keita è sicuro della titolarità. Estevez potrebbe riposare, con Ordonez pronto ad accentrarsi e lasciare così spazio sulla sinistra a Sorensen. La coppia d’attacco non può prescindere da Mateo Pellegrino, affiancato da uno tra Cutrone e Benedyczak (da Parma, Edoardo Mammoli).