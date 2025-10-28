Domani Roma-Parma, i convocati di Gasperini: sempre out Angelino, c'è Ferguson
TUTTO mercato WEB
Sono 25 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la partita in programma domani all'Olimpico contro il Parma, valida per la nona giornata di Serie A.
Sempre out Angelino, recupera Evan Ferguson dopo la botta rimediata nell’allenamento di ieri. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangare, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile