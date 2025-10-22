Live TMW Atalanta, Juric: "Dobbiamo essere concreti, ma sono fiducioso per il futuro"

Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro lo Slavia Praga nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Come si può migliorare sottoporta?

"Ci sono state molte situazioni dove l'Atalanta poteva fare goal. Ora c'è poco tempo per allenarsi: bisogna essere fiduciosi, anche perché abbiamo creato tante occasioni tra Lazio e oggi".

Come mai l'Atalanta gioca bene solo un tempo?

"Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari. Non si può pensare di dominare ogni singolo match. Loro hanno avuto un modo di giocare che puntava a cercare la punta con le palle alte. La squadra quando aveva la possibilità di fare bene attaccando lo spazio lo ha fatto, tra De Ketelaere, Lookman e Krstovic".

Fiducia presente, ma come può crescere l'Atalanta?

"Se noi giochiamo le partite come sappiamo fare sicuramente possiamo migliorare. Tentare di difendere, attaccare, vincere le seconde palle per poi creare tutto quello che abbiamo creato. Ho visto la squadra molto concentrata creando più di 20 palle goal: più di così c'è poco da dire".

Come ha visto Scamacca visto il suo ritorno?

"Oggi mi sembrava all'inizio un po' contratto, poi dopo si è ripreso creando quelle due occasioni nel finale. Speriamo che possa continuare a crescere in futuro: sto vedendo molto bene Gianluca, e sappiamo quanto può dare all'Atalanta".

Si aspetta sempre di più dagli attaccanti?

"Quello sempre, soprattutto quando non si riesce a segnare. Sono certi dettagli che fanno la differenza: Krstovic che indovina la posizione, ma che non riesce a far goal. Stessa cosa De Ketelaere che anche lui ha creato molto davanti".

La mancanza del goal può diventare un problema mentale?

"No, non credo. Serve migliorare sull'ultimo passaggio: io vedo un'Atalanta che crea tanto. La sensazione è quella di una squadra comunque lucida, al netto che bisogna finalizzare certe occasioni".

Da cosa deve ripartire l'Atalanta?

"L'Atalanta è una squadra che crea e gioca a calcio. Sarei più preoccupato se la squadra non creasse gioco, poi sicuramente dobbiamo cercare di fare goal, però sono contento delle prestazioni del gruppo".

Cosa ne pensa dello Slavia Praga?

"E' stata una squadra tosta. Noi siamo stati bravi sia a contenerli che a creare qualche occasione".

Come ha visto Kossounou, Bellanova e Zalewski?

"Zalewski ha tanta qualità e può crescere ancora, Bellanova ha messo minuti nelle gambe e Kossounou si è fatto trovare bene. Sono molto soddisfatto di loro tre: mi dispiace soltanto per Scalvini. Queste soluzioni però ci possono dare una mano dietro".

Come giudica De Ketelaere considerando la sua grande impronta partita?

"Ha un grande atteggiamento. Vedo un De Ketelaere che sta crescendo molto. Affronta le gare con una grande energia creando molto: deve diventare sempre più leader di questa Atalanta, e in questo momento ci sta riuscendo".

23:54 - Termina la conferenza di Juric